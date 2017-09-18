МИД РФ: Россия и США ведут постоянный диалог по ситуации в Сирии

В Избранное

Нью-Йорк, 18 сентября. Заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что Москва и Вашингтон ведут постоянный диалог по Сирии на экспертном уровне, в том числе по ситуации в Дейр эз-Зоре.

«Этот процесс, диалог идет постоянно на уровне военных экспертов. Идет экспертная проработка»,- сказал Гатилов, отвечая на вопрос журналистов, обсуждают ли РФ и США ситуацию в Сирии, в том числе в Дейр эз-Зоре.

Стоит отметить, что 5 сентября сирийская армия при поддержке ВКС РФ прорвала трехлетнюю блокаду Дейр эз-Зора со стороны боевиков террористической организации «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.