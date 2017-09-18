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Экономика
Подтверждение больших побед: российско-сирийский деловой совет прошел в Москве
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    Подтверждение больших побед: российско-сирийский деловой совет прошел в Москве

    18:49  18 Сентября 2017
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    Подтверждение больших побед: российско-сирийский деловой совет прошел в Москве

    Москва, 18 сентября. Предприниматели РФ и Сирии обсудили восстановление САР на российско-сирийском деловом совете, который прошел 18 сентября в Москве. На мероприятии по приглашению сирийской стороны побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

    Представители бизнеса России и Сирии встретились в Москве, чтобы обсудить будущие проекты восстановления Сирии и перспективы экономического сотрудничества между странами. Заседание делового совета прошло в гостинице «Украина» в центре столицы.

    По словам организаторов, деловой совет — связующий институт между экономиками России и Сирии. Открыл мероприятие чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики Рияд Хаддад.

    «Хорошо,  что сирийские бизнесмены встречаются здесь со своими российскими друзьями, — отметил он. — Приезд крупнейших бизнесменов Сирии для встречи — серьезное подтверждение наших больших побед».

    По словам Хаддада, отличительной особенностью делового совета является обоюдная заинтересованность сторон в восстановлении Сирии.

    Подтверждение больших побед: российско-сирийский деловой совет прошел в Москве

    Посол также напомнил об обещании властей САР предоставить РФ исключительное право на инвестиции в экономику страны. 

    «Те, кто внес свой вклад в победу над терроризмом, имеет право быть первым в инвестициях в восстановлении Сирии», — подчеркнул посол.

    Представители деловых кругов России предложили использовать для восстановления инфраструктуры Сирии опыт устранения последствий чеченской войны.

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    Автор: Герман Парло
    #россия #сирия #экономика #деловой совет
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