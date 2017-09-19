Путин и Шойгу посетили основной этап стратегических учений «Запад-2017»

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Санкт-Петербург, 19 сентября. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили основной этап крупномасштабных учений в Ленинградской области.

Основной этап совместных стратегических учений ВС России и Республики Беларусь состоялись в Ленинградской области на полигоне Лужский. Военные отработали практические действия по отражению наступления сил условного противника. В мероприятии принимали участие бойцы мотострелковых войск, ракетчики, артиллерия, войска ПВО, ВДВ, Дальняя авиация, спецназ, МТО, тактическая и армейская авиация.

Подразделения успешно отразили атаку условного противника, после чего перешли в наступление и полностью разгромили «врага», сообщают в Минобороны РФ. Данный этап учений «Запад-2017» освещали порядка 80 иностранных СМИ.