Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Священник попал в изолятор за неповиновение полицейским в Сургуте
Россия
Путин и Шойгу посетили основной этап стратегических учений «Запад-2017»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Шойгу посетили основной этап стратегических учений «Запад-2017»

    10:20  19 Сентября 2017
    47

    Путин и Шойгу посетили основной этап стратегических учений «Запад-2017»

    Санкт-Петербург, 19 сентября. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу посетили основной этап крупномасштабных учений в Ленинградской области.

    Основной этап совместных стратегических учений ВС России и Республики Беларусь состоялись в Ленинградской области на полигоне Лужский. Военные отработали практические действия по отражению наступления сил условного противника. В мероприятии принимали участие бойцы мотострелковых войск, ракетчики, артиллерия, войска ПВО, ВДВ, Дальняя авиация, спецназ, МТО, тактическая и армейская авиация.

    Подразделения успешно отразили атаку условного противника, после чего перешли в наступление и полностью разгромили «врага», сообщают в Минобороны РФ. Данный этап учений «Запад-2017» освещали порядка 80 иностранных СМИ.

    Путин и Шойгу посетили основной этап стратегических учений «Запад-2017»

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #путин #сергей шойгу #учения #запад-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 147

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25840

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19348

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7952

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6935
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        147
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        2766
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        3865
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        383