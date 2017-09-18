Трамп намерен реформировать ООН

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Нью-Йорк, 18 сентября. Работа ООН не приводит к эффективным результатам из-за неправильного менеджмента и бюрократии, заявил президент США Дональд Трамп во время форума по реформированию организации.

Трамп заявил, что США являются крупнейшим донором ООН и не видят эффективных результатов работы организации, которые бы соответствовали вложениям Вашингтона.

«ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента», — указал американский лидер.

Президент США заявил, что его стране нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру.

«ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — пояснил Трамп.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что 21 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-постоянных членов Совбеза ООН, на которой будет обсуждаться создание контактной группы по Сирии.