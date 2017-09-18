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Политика
Трамп намерен реформировать ООН
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    Трамп намерен реформировать ООН

    18:23  18 Сентября 2017
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    Трамп намерен реформировать ООН

    Нью-Йорк, 18 сентября. Работа ООН не приводит к эффективным результатам из-за неправильного менеджмента и бюрократии, заявил президент США Дональд Трамп во время форума по реформированию организации.

    Трамп заявил, что США являются крупнейшим донором ООН и не видят эффективных результатов работы организации, которые бы соответствовали вложениям Вашингтона.

    «ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента», — указал американский лидер.

    Президент США заявил, что его стране нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру.

    «ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают», — пояснил Трамп.

    Трамп намерен реформировать ООН

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что 21 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-постоянных членов Совбеза ООН, на которой будет обсуждаться создание контактной группы по Сирии.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #оон #трамп #реформа
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