Путин назвал Соткилаву выдающимся оперным певцом современности
Москва, 18 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что народный артист СССР Зураб Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, которая размещена на сайте Кремля.
Российский лидер выразил соболезнования родным и близким скончавшегося оперного певца. По его словам, Зураб Лаврентьевич по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности, блестяще реализовав свое дарование. Путин отметил, что благодарная публика и коллеги ценили певца за беззаветную любовь к музыке, артистическое обаяние и вокальное мастерство.
Президент добавил, что Соткилава внес уникальный вклад в развитие отечественного исполнительского искусства, воспитал талантливых учеников и оставил богатое творческое наследие.
Ранее сообщалось, что грузинский и российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, педагог, профессор Московской консерватории, солист Большого театра Зураб Соткилава после тяжелой болезни скончался на 81-м году жизни.