Путин назвал Соткилаву выдающимся оперным певцом современности

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Москва, 18 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что народный артист СССР Зураб Соткилава по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, которая размещена на сайте Кремля.

Российский лидер выразил соболезнования родным и близким скончавшегося оперного певца. По его словам, Зураб Лаврентьевич по праву снискал славу выдающегося оперного певца современности, блестяще реализовав свое дарование. Путин отметил, что благодарная публика и коллеги ценили певца за беззаветную любовь к музыке, артистическое обаяние и вокальное мастерство.

Президент добавил, что Соткилава внес уникальный вклад в развитие отечественного исполнительского искусства, воспитал талантливых учеников и оставил богатое творческое наследие.

Ранее сообщалось, что грузинский и российский оперный певец, народный артист СССР, лауреат государственных премий, педагог, профессор Московской консерватории, солист Большого театра Зураб Соткилава после тяжелой болезни скончался на 81-м году жизни.