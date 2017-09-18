Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: 35 отрядов боевиков готовы перейти на сторону САА в провинции Идлиб
Россия
Путин и Шойгу положительно оценили итоги основного этапа учений «Запад-2017»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Шойгу положительно оценили итоги основного этапа учений «Запад-2017»

    18:05  18 Сентября 2017
    40

    Путин и Шойгу положительно оценили итоги основного этапа учений «Запад-2017»

    Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу положительно оценили итоги основного этапа учений «Запад-2017», которые состоялись в понедельник на Лужском полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

    По его словам, основной этап учений проходил на фронте площадью более 600 километров, который объединил три полигона. Картополов подчеркнул, что подразделения, которые принимают участие в маневрах, имеют высокий уровень подготовки, поэтому успешно выполнили все поставленные задачи, несмотря на сложные погодные условия.

    «Очень уверенно действовали подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады, 138- мотострелковой бригады, в 240 километрах от нас севернее, подразделения 2-й Таманской дивизии, десантники. Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая», — отметил Картаполов.

    Он также добавил, что применение автоматизированных систем управления войсками и разведывательно-ударных контуров позволило применять авиацию в тяжелых погодных условиях.

    Накануне завершился первый этап учений «Запад-2017», в ходе которого авиация ВКС РФ выполнила комплекс мероприятий по прикрытию Центрального промышленного района России от воздушного нападения условного «противника», передает «Вечерняя Москва».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #шойгу #учения #запад-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 1482

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19008

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7871

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6677

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9702
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        278
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        1485
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        12979
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        10758