Путин и Шойгу положительно оценили итоги основного этапа учений «Запад-2017»

В Избранное

Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу положительно оценили итоги основного этапа учений «Запад-2017», которые состоялись в понедельник на Лужском полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов.

По его словам, основной этап учений проходил на фронте площадью более 600 километров, который объединил три полигона. Картополов подчеркнул, что подразделения, которые принимают участие в маневрах, имеют высокий уровень подготовки, поэтому успешно выполнили все поставленные задачи, несмотря на сложные погодные условия.

«Очень уверенно действовали подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады, 138- мотострелковой бригады, в 240 километрах от нас севернее, подразделения 2-й Таманской дивизии, десантники. Оценка верховным главнокомандующим и министром обороны поставлена высокая», — отметил Картаполов.

Он также добавил, что применение автоматизированных систем управления войсками и разведывательно-ударных контуров позволило применять авиацию в тяжелых погодных условиях.

Накануне завершился первый этап учений «Запад-2017», в ходе которого авиация ВКС РФ выполнила комплекс мероприятий по прикрытию Центрального промышленного района России от воздушного нападения условного «противника», передает «Вечерняя Москва».