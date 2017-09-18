Главные новости 18 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 18 сентября.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства России о переносе праздничных дней в 2018 году. Правительство РФ составило календарь праздников на 2018 год.

Получив доступ для миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР, Киев получит возможность заниматься шпионажем и диверсиями, готовя под прикрытием миротворцев операцию по решающему наступлению на Донбасс. Украинский проект размещения миротворцев позволит Киеву совершать диверсии в РФ — эксперт.

Соединенные Штаты Америки и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении на территории Донбасса миротворческой миссии ООН. Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе.

Правительственные войска переправились на левый берег Евфрата и продолжили наступление на силы ИГИЛ*. Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии.

Бойцы САА выдержали две мощнейшие контратаки боевиков и в итоге вытеснили боевиков ИГИЛ с позиций к северу, до автомобильной трассы Дейр эз-Зор - Аш-Шаддади. Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки.

САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС международной коалиции во главе с США уничтожили мечеть Ибн Абдель-Азиз в Ракке. Сирия новости 18 сентября 07.00: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС коалиции США уничтожили мечеть в Ракке.

Американский специалист Роберт Джедике и французский исследователь Джереми Ваубайон при помощи современных технологий определили, что кроме Луны у Земли есть еще один спутник. Второй спутник очень маленьких размеров, поэтому его практически невозможно заметить. Не Луной единой: астрономы обнаружили второй спутник Земли.

Пенсии работающих пенсионеров не будут проиндексированы в 2018 году. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов. Министр финансов РФ объяснил отказ от индексации пенсий работающих пенсионеров.

* Организация запрещена на территории РФ.