Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Десять танков армии США повредили при перевозке в Польше
Общество
Еврейский Новый год Рош а-Шана — 2017: когда отмечается, традиции, национальные блюда, шофар и ташлих
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Еврейский Новый год Рош а-Шана — 2017: когда отмечается, традиции, национальные блюда, шофар и ташлих

    9:00  19 Сентября 2017
    161

    Еврейский Новый год Рош а-Шана — 2017: когда отмечается, традиции, национальные блюда, шофар и ташлих

    Для последователей иудаизма начинается один из самых интересных периодов года — череда осенних еврейских праздников, которые широко отмечаются как в государстве Израиль, так и в еврейских общинах по всему миру, в том числе и в России.

    А начинаются осенние праздники с еврейского Нового года — праздника Рош а-Шана.

    Когда отмечается праздник Рош-а-Шана в 2017 году

    Рош а-Шана празднуется в течение двух дней подряд в новолуние в начале осеннего месяца тишрей, который, приходится на сентябрь-октябрь. С Рош а-Шана начинается отсчет дней еврейского Нового года. Название «Рош а-Шана» в переводе с иврита означает «голова года».

    В 2017 году праздник Рош а-Шана приходится на 21 сентября и празднуется два дня. По еврейской традиции, празднование начинается вечером предыдущего дня после захода солнца. Таким образом, в 2017 году еврейский Новый год Рош а-Шана празднуется с вечера среды, 20 сентября, до вечера пятницы, 22 сентября.

    Еврейский Новый год Рош а-Шана — 2017: когда отмечается, традиции, национальные блюда, шофар и ташлих

    Что произошло на Рош а-Шана

    Согласно иудаизму, с праздником Рош а-Шана связаны следующие события:

    создание первых людей Адама и Евы;

    Адам и Ева вкусили запретный плод, после чего были изгнаны из рая;

    Ной вышел из ковчега после окончания потопа;

    прародительницы евреев Сара, Рахиль и Ханна забеременели;

    во время жертвоприношения Авраама произошло чудесное спасение Исаака;

    освобождение Иосифа из тюрьмы;

    евреи освободились от каторжного труда на строительстве пирамид во время египетского плена.

    Что произошло на Рош а-Шана

    Как празднуют Рош а-Шана

    Согласно еврейской религии, в этот день Создатель судит весь мир, определяя, кому какой выпадает жребий и сколько кому осталось жить.

    В начале праздника Рош а-Шана люди желают друг другу быть вписанным в «Книгу жизни», а затем после молитвы приступают к праздничной трапезе, во время которой принято обмакивать в мед круглый хлеб (халу), над которым было произнесено специальное благословение, а также кусочки яблок, чтобы наступающий год был полным и сладким. Традиционным фруктом на праздник Рош а-Шана также является гранат.

    Праздничные трапезы происходят не только дома, но и в синагогах по всему миру. Особенно широко праздник отмечается в Израиле.

    На Рош а-Шана принято дарить друг другу подарки. Также в этот день подарки получают и дети.

    Трубление в шофар

    Одной из важнейших заповедей праздника Рош а-Шана является предписание, чтобы каждый последователь иудаизма услышал звуки шофара (ритуального бараньего рога). Считается, что трубный звук шофара призывает верующих обратиться к богу и побуждает их совершать добрые дела.

    В течение праздника в шофар трубят несколько раз, чтобы его звуки услышало как можно больше верующих.

    В течение праздника в шофар трубят несколько раз

    Ташлих — освобождение от грехов

    Одна из необычных традиций праздника Рош а-Шана — обряд ташлих, который символизирует избавление от грехов уходящего года. Для исполнения этого обряда верующие собираются возле естественного водоема или реки, произнося специальные молитвы. Во время молитв они вытряхивают в воду крошки из карманов, символически отдавая свои грехи рыбам.

    Считается, что молитвы, богоугодные дела и соблюдение заповедей праздника могут помочь человеку получить хороший жребий на наступающий и последующий годы. С праздника Рош а-Шана начинаются десять дней молитв и покаяния, которые называются «Дни трепета» или «Дни раскаяния». Десятидневный молитвенный марафон завершается днем покаяния, который называется Йом-Кипур.

    Традиционные блюда на Рош-а-Шана

    Праздничные блюда на Рош а-Шана исторически несколько различались в зависимости от местности расселения евреев. Так, на Ближнем Востоке главным новогодним праздничным фруктом считается гранат, а в Восточной Европе, где жили евреи-ашкенази, и где гранаты, естественно, не росли, и их мало кто видел, на Рош а-Шана традиционным угощением были яблоки, которые обмакивали в мед для придания им большей сладости.

    Традиционные блюда на Рош-а-Шана

    Сегодня, вне зависимости от места проживания, все евреи на Рош а-Шана ставят на стол следующие блюда:

    яблоки, которые макают в мед — чтобы наступающий год был сладким и счастливым;

    гранат, множество зерен которого символизируют божьи заповеди;

    рыбу, как символ плодородия, которая подается во всех видах, но обязательно с головой, чтобы, как принято говорить, «быть во главе, а не в хвосте»;

    нарезанную кружками морковь, напоминающую по форме и цвету монеты — символ достатка, поскольку жребий на Рош а-Шана определяет, в том числе, благосостояние человека на весь будущий год;

    круглую сдобную булку-хала, которая может быть с изюмом — чтобы новый год был полным, сытным и сладким;

    овощи и фрукты во всех видах — чтобы наступающий год был урожайным.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #еврейский новый год #иудаизм #традиции #рош а-шана
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 225

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        25872

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19359

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7953

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6956
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские медики потребовали еды и уважения

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56   19 Сентября 2017
        233
        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        Чичерина: Украина — это заколдованное королевство, но мы его расколдуем

        10:06   19 Сентября 2017
        3167
        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        Курс на Китай: эксперт объяснил, почему США выделили Украине «смехотворную» сумму

        9:38   19 Сентября 2017
        5189
        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        Госдепартамент анонсировал встречу Лаврова и Тиллерсона во вторник

        6:03   19 Сентября 2017
        386