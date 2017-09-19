Еврейский Новый год Рош а-Шана — 2017: когда отмечается, традиции, национальные блюда, шофар и ташлих

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Для последователей иудаизма начинается один из самых интересных периодов года — череда осенних еврейских праздников, которые широко отмечаются как в государстве Израиль, так и в еврейских общинах по всему миру, в том числе и в России.

А начинаются осенние праздники с еврейского Нового года — праздника Рош а-Шана.

Когда отмечается праздник Рош-а-Шана в 2017 году

Рош а-Шана празднуется в течение двух дней подряд в новолуние в начале осеннего месяца тишрей, который, приходится на сентябрь-октябрь. С Рош а-Шана начинается отсчет дней еврейского Нового года. Название «Рош а-Шана» в переводе с иврита означает «голова года».

В 2017 году праздник Рош а-Шана приходится на 21 сентября и празднуется два дня. По еврейской традиции, празднование начинается вечером предыдущего дня после захода солнца. Таким образом, в 2017 году еврейский Новый год Рош а-Шана празднуется с вечера среды, 20 сентября, до вечера пятницы, 22 сентября.

Что произошло на Рош а-Шана

Согласно иудаизму, с праздником Рош а-Шана связаны следующие события:

создание первых людей Адама и Евы;

Адам и Ева вкусили запретный плод, после чего были изгнаны из рая;

Ной вышел из ковчега после окончания потопа;

прародительницы евреев Сара, Рахиль и Ханна забеременели;

во время жертвоприношения Авраама произошло чудесное спасение Исаака;

освобождение Иосифа из тюрьмы;

евреи освободились от каторжного труда на строительстве пирамид во время египетского плена.

Как празднуют Рош а-Шана

Согласно еврейской религии, в этот день Создатель судит весь мир, определяя, кому какой выпадает жребий и сколько кому осталось жить.

В начале праздника Рош а-Шана люди желают друг другу быть вписанным в «Книгу жизни», а затем после молитвы приступают к праздничной трапезе, во время которой принято обмакивать в мед круглый хлеб (халу), над которым было произнесено специальное благословение, а также кусочки яблок, чтобы наступающий год был полным и сладким. Традиционным фруктом на праздник Рош а-Шана также является гранат.

Праздничные трапезы происходят не только дома, но и в синагогах по всему миру. Особенно широко праздник отмечается в Израиле.

На Рош а-Шана принято дарить друг другу подарки. Также в этот день подарки получают и дети.

Трубление в шофар

Одной из важнейших заповедей праздника Рош а-Шана является предписание, чтобы каждый последователь иудаизма услышал звуки шофара (ритуального бараньего рога). Считается, что трубный звук шофара призывает верующих обратиться к богу и побуждает их совершать добрые дела.

В течение праздника в шофар трубят несколько раз, чтобы его звуки услышало как можно больше верующих.

Ташлих — освобождение от грехов

Одна из необычных традиций праздника Рош а-Шана — обряд ташлих, который символизирует избавление от грехов уходящего года. Для исполнения этого обряда верующие собираются возле естественного водоема или реки, произнося специальные молитвы. Во время молитв они вытряхивают в воду крошки из карманов, символически отдавая свои грехи рыбам.

Считается, что молитвы, богоугодные дела и соблюдение заповедей праздника могут помочь человеку получить хороший жребий на наступающий и последующий годы. С праздника Рош а-Шана начинаются десять дней молитв и покаяния, которые называются «Дни трепета» или «Дни раскаяния». Десятидневный молитвенный марафон завершается днем покаяния, который называется Йом-Кипур.

Традиционные блюда на Рош-а-Шана

Праздничные блюда на Рош а-Шана исторически несколько различались в зависимости от местности расселения евреев. Так, на Ближнем Востоке главным новогодним праздничным фруктом считается гранат, а в Восточной Европе, где жили евреи-ашкенази, и где гранаты, естественно, не росли, и их мало кто видел, на Рош а-Шана традиционным угощением были яблоки, которые обмакивали в мед для придания им большей сладости.

Сегодня, вне зависимости от места проживания, все евреи на Рош а-Шана ставят на стол следующие блюда:

яблоки, которые макают в мед — чтобы наступающий год был сладким и счастливым;

гранат, множество зерен которого символизируют божьи заповеди;

рыбу, как символ плодородия, которая подается во всех видах, но обязательно с головой, чтобы, как принято говорить, «быть во главе, а не в хвосте»;

нарезанную кружками морковь, напоминающую по форме и цвету монеты — символ достатка, поскольку жребий на Рош а-Шана определяет, в том числе, благосостояние человека на весь будущий год;

круглую сдобную булку-хала, которая может быть с изюмом — чтобы новый год был полным, сытным и сладким;

овощи и фрукты во всех видах — чтобы наступающий год был урожайным.