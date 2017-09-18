ВКС РФ помогли обезопасить авиабазу в Дейр эз-Зоре для приема самолетов

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Дейр эз-Зор, 18 сентября. Армия Сирии при активной поддержке ВКС РФ отбросила террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ) более чем на 10 км и обезопасила авиабазу ВВС страны в Дейр эз-Зоре для приема и отправки самолетов. Об этом сообщил источник в штабе операций города.

«Сирийская армия обеспечила безопасный периметр авиабазы Дейр эз-Зор, отбросив террористов более чем на десять километров, таким образом аэродром готов принимать и отправлять самолеты», — сообщил источник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе совместной операции ВКС РФ и САА в Дейр эз-Зоре на северо-западе города был уничтожен один из лидеров «Исламского государства», известный под именем Абу Обейде аль-Наджи.

* Организация запрещена на территории РФ.