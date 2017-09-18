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Новости Сирии
Сирия: на северо-востоке города Камышлы прогремел мощный взрыв
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Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором
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    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    19:30  18 Сентября 2017
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    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    Сирия, 18 сентября. Первый за три года самолет приземлился в военном аэропорту Дейр эз-Зора, международная коалиция бомбит Ракку, применяя белый фосфор, в Абу-Кемале уничтожено пять террористов ИГ*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад боеприпасов ИГ в Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске.

    «Исламское государство»: потеряло пять боевиков в Дейр эз-Зоре, атаковало SDF в Ракке.

    «Файлак ар-Рахман»: открыла огонь по САА в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит SDF в Алеппо.

    Курды: ведут бои с ССА в Алеппо, несут потери в Ракке.

    Международная коалиция: продолжает наносить удары по Ракке, используя снаряды с белым фосфором.

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    В районе Джобар Восточной Гуты Сирийская арабская армия (САА) продолжает производить обстрелы позиций боевиков. Ghouta Media Center передает, что правительственные войска используют против радикальных формирований минометы и тяжелую артиллерию. Ранее сообщалось, что боевики группировки «Файлак ар-Рахман» открыли огонь по расположениям сирийской армии в Джобаре.

    Боевики вооруженной оппозиции ведут обстрел района Аль-Заблатани в провинции Дамаск. Об этом сообщает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@alhmidiabdaha).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    На севере Алеппо продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF). По данным информационного агентства Almanar News, в эпицентре противостояния находятся районы Абла и Хзоран. Кроме того, Almanar News пишет, что антиправительственная «свободная армия» открыла минометный огонь по районам Мараназ и Манег.

    100 семей из лагеря беженцев Мембидж вернулись в свои дома в населенном пункте Маскана. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@RealNewsAleppo).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    В городе Абу-Кемаль на востоке провинции Дейр эз-Зор неизвестные боевики открыли огонь по машине террористов «Исламского государства»*. В результате столкновения было нейтрализовано пять радикальных исламистов ИГ, сообщает Almanar News.

    В аэропорту Дейр эз-Зора впервые за последние три года произвел посадку грузовой самолет, пишет информационное агентство Damascus Now в своем аккаунте в Twitter (@now_damascus). Ранее сообщалось, что бойцы Сирийской арабской армии (САА) ведут работы по обеспечению безопасности периметра освобожденного ранее при поддержке ВКС РФ военного аэропорта.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    В районе Аль-Рауда административного центра провинции Ракка прогремел взрыв. По данным информационного агентства Almanar News взрывное устройство было заложено в районы расположений Демократических сил Сирии (SDF) террористами ИГИЛ*. В результате инцидента погиб один боец курдского отряда самообороны, еще трое ополченцев получили ранения.

    ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по предполагаемым позициям террористов «Исламского государства» в жилых районах города Ракка. Almanar News пишет, что силы антитеррористического альянса во главе с США снова применили снаряды с белым фосфором.

    Провинция Хама

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    Солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства» в населенном пункте Абу Ханая неподалеку от Саламии. Об этом пишет военный источник в социальной сети Twitter (@M_alassad_sy).

    Сирийская армия ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков радикальных формирований в деревнях Аль Амкия и аз Зияра в районе Сахль Аль Габ. Об этом сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Twitter (@now_damascus).

    Провинция Хасака

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    Авиация международной коалиции нанесла ряд ударов по деревне Гариба Аш Шаркие в Хасаке. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@soheb1199). Напомним, силы антитеррористического альянса во главе с США поддерживают наступление курдских отрядов народного ополчения на Дейр эз-Зор. Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG) продвигаются в Дейр эз-Зор из провинции Хасака. По данным местных СМИ действия курдов и их союзников нередко сопровождаются жертвами среди местного населения. Активисты подсчитали, что в результате последнего авианалета коалиции в провинции Дейр эз-Зор пострадало около 120 мирных жителей, примерно 100 из них – дети.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором

    Минометный снаряд, выпущенный боевиками вооруженной оппозиции, упал на стену Управления культуры в городе Баас провинции Эль-Кунейтра. Об инциденте пишет информационное агентство Damascus Now в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus). О жертвах среди местного населения не сообщается.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #дамаск #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #ракка #хасака #международная коалиция
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    Сирия новости 18 сентября 19.30: в аэропорту Дейр эз-Зора впервые за три года приземлился самолет, коалиция бомбит Ракку снарядами с белым фосфором
    Сирия новости 18 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, YPG арестовали беженцев в Хасаке
    Сирия новости 18 сентября 12.30: ИГ ведет ракетный обстрел Саламии, командир «Тахрир аш-Шам» застрелен в Идлибе
    Сирия новости 18 сентября 07.00: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат, ВВС коалиции США уничтожили мечеть в Ракке
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