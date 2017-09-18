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Новости Сирии
Сирия: 35 отрядов боевиков готовы перейти на сторону САА в провинции Идлиб
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Курды в Ираке освободили из плена ИГ еще шестерых езидов
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    Курды в Ираке освободили из плена ИГ еще шестерых езидов

    18:07  18 Сентября 2017
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    Курды в Ираке освободили из плена ИГ еще шестерых езидов

    Дохук, 18 сентября. Шесть человек, включая детей, удалось спасти из плена «Исламского государства»* курдским ополченцам.

    Глава Управления по делам похищенных езидов при Региональном Правительстве Иракского Курдистана Хусейн Каиди заявил, что бойцам курдского ополчения пешмерга удалось спасти от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) шесть езидов, которые были похищены джихадистами в августе 2014 года. Каиди не уточнил место, в котором люди были освобождены.

    Отмечается, что среди спасенных Ширин Дахиль и двое ее детей, 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Бывшие пленники направлены в курдский город Дохук, где смогут воссоединиться со своими семьями.

    Курды в Ираке освободили из плена ИГ еще шестерых езидов

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #курды #ирак #езиды
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