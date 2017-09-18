Курды в Ираке освободили из плена ИГ еще шестерых езидов

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Дохук, 18 сентября. Шесть человек, включая детей, удалось спасти из плена «Исламского государства»* курдским ополченцам.

Глава Управления по делам похищенных езидов при Региональном Правительстве Иракского Курдистана Хусейн Каиди заявил, что бойцам курдского ополчения пешмерга удалось спасти от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) шесть езидов, которые были похищены джихадистами в августе 2014 года. Каиди не уточнил место, в котором люди были освобождены.

Отмечается, что среди спасенных Ширин Дахиль и двое ее детей, 7-летний мальчик и 13-летняя девочка. Бывшие пленники направлены в курдский город Дохук, где смогут воссоединиться со своими семьями.

* Организация запрещена на территории РФ.