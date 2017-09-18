Действия ВКС РФ во время учений «Запад-2017» получили высокую оценку командования

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Санкт-Петербург, 18 сентября. В Воздушно-космических силах России высоко оценили действия авиации во время российско-белорусских учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области. Об этом сообщил командующий шестой армией ВВС и ПВО ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Дуплинский.

Дуплинский дал высокую оценку действиям ВКС РФ во время одного из центральных эпизодов учений «Запад-2017».

«Вашему вниманию были продемонстрированы действия различных родов авиации: оперативно-тактической, армейской, дальней и военно-транспортной под прикрытием истребителей, — пояснил российский генерал. — Всего в учениях принимало участие около 50 самолетов и более 30 вертолетов».

Он подчеркнул, что, несмотря на сложнейшие метеорологические условия в регионе, весь летный состав успешно справился с поставленными задачами.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин наблюдал за действиями войск Союзного государства России и Белоруссии во время учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский».