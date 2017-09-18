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Новости Сирии
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Политика
Путин проведет заседание ВПК в рамках визита на «Алмаз-Антей»
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    Путин проведет заседание ВПК в рамках визита на «Алмаз-Антей»

    17:57  18 Сентября 2017
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    Путин проведет заседание ВПК в рамках визита на «Алмаз-Антей»

    Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин посетит концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

    Визит главы государства приурочен ко Дню Оружейника. В рамках визита Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которого будут обсуждаться вопросы развития вооружения армии и флота.

    «19 сентября по случаю Дня Оружейника Владимир Путин посетит «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», на площадке которого проведет заседание Военно-промышленной комиссии», — говорится в сообщении.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график Владимира Путина не позволяет ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Песков подчеркнул, что это не окажет влияния на российскую позицию в отношении ООН, передает «Вечерняя Москва».

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #алмаз-антей #день оружейника
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