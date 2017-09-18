Путин проведет заседание ВПК в рамках визита на «Алмаз-Антей»

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Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин посетит концерн воздушно-космической обороны «Алмаз – Антей» 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Визит главы государства приурочен ко Дню Оружейника. В рамках визита Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которого будут обсуждаться вопросы развития вооружения армии и флота.

«19 сентября по случаю Дня Оружейника Владимир Путин посетит «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», на площадке которого проведет заседание Военно-промышленной комиссии», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график Владимира Путина не позволяет ему принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Песков подчеркнул, что это не окажет влияния на российскую позицию в отношении ООН, передает «Вечерняя Москва».