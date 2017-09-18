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Нужна цензура: зачем власти США воюют с российскими RT и Sputnik
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    Нужна цензура: зачем власти США воюют с российскими RT и Sputnik

    18:06  18 Сентября 2017
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    США ведут войну против RT и Sputnik

    Недавно США потребовали от компании, предоставляющей услуги для RT America, зарегистрироваться в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Кроме того, власти настаивают на том, чтобы ФБР проверило Sputnik News на предмет нарушений соответствующего закона. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Hostile US Actions Against RT and Sputnik News (Враждебные действия США против RT и Sputnik), опубликованной порталом Global Research.

    Сообщается, что в соответствии с законом FARA, принятым в 1938 году, агенты, политически или квазиполитически представляющие иностранные державы, должны сообщать о своих отношениях с другими правительствами, а также предоставлять информацию о своей деятельности и финансах.

    Первоначально находящийся в ведении Государственного департамента, позднее закон попал под юрисдикцию министерства юстиции. С 1938 года до внесения поправок в 1966 году закон о регистрации иностранных агентов был ориентирован на иностранных пропагандистов, и во время Второй мировой войны был использован в 23 уголовных делах.

    С 1966 года основной фокус закона FARA сместился на иностранное лоббирование вместо пропаганды. С тех пор никто не был признан виновным в нарушении этого закона. В 1995 году термин «политическая пропаганда» был исключен из текста. Закон FARA предназначался для борьбы с иностранными агентами и лоббистами, а не со средствами массовой информации.

    Капитолий США

    Такие нападки на RT America через поставщика услуг и на Sputnik News противоречат формулировкам и первоначальному замыслу закона. Возможно, за ними последует цензура, а затем и запрет обеих компаний в США.

    «Война американского истеблишмента с нашими журналистами посвящается всем прекраснодушным, кто всё ещё верил в свободу слова. Ее убили те, кто ее придумал», — заявила в свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Ранее в этом году был введен закон о модернизации регистрации иностранных агентов и принуждении к ней, с целью расширения сферы действия FARA с учетом RT и Sputnik News. Госпожа Симоньян осудила этот шаг. Главный редактор Вашингтонского отделения «Спутника» Миндия Гавашели раскритиковал действия ФБР, заявив, что они «не удивляют, поскольку в стране создана атмосфера истерии по отношению ко всему, что относится к России. А все со словом «русский» видится через призму шпиономании».

    «Мы журналисты, и у нас работают в основном американцы. Считаем, что любое предположение о том, что мы занимаемся чем-либо, кроме журналистики, является абсолютной ложью и фабрикацией», — подчеркнул Гавашели.

    То же самое касается RT. Закон FARA никогда не предназначался для цензуры или вмешательства в деятельность СМИ. Профессор права Джонатан Терли назвал враждебные действия против российских СМИ в Америке «пересечением длинной черты».

    МИД РФ

    «Страны во всем мире уже давно обвиняют СМИ в том, что они являются инструментом иностранных правительств, становясь предлогом для (противоправных) расследований и арестов», — отметил профессор.

    В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал враждебные действия США против RT и Sputnik News попыткой подвергнуть цензуре их работу, что вызывает большое беспокойство. США и другие иностранные корреспонденты работают в России без постороннего вмешательства. Если RT и Sputnik News будут подвергнуты цензуре, их деятельность будет подорвана или запрещена, Москва, без сомнения, ответит аналогично — в соответствии с тем, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «паритетом», критерий, который установил именно Вашингтон.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #москва #rt #вашингтон #sputnik #регистрация
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