К Земле летит астероид размером с два Челябинских метеорита — ученые

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Екатеринбург, 18 сентября. В 44880 километрах от Земли пролетит астероид 2012 ТС4. Как сообщили на кафедре астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Уральского федерального университета, ТС4, в отличие от других астероидов, не имеет огромных размеров, но единственный из всех пролетит так близко от нашей планеты.

По словам специалистов, составляющий в диаметре порядка 40 метров астероид пролетит мимо Земли 12 октября 5.42 мск. Ученые также установили, что ТС4 несется в космосе со скоростью 27540 километров в час, передает агентство URA.RU.

Стоит отметить, что Челябинский метеорит имел диаметр в 19 километров, что в два раза меньше, нежели размеры 2012 ТС4, однако при его падении в 2013 году пострадали около 1 500 человек.

Напомним, в ночь с 13 по 14 сентября над Землей пролетел гигантский астероид, происхождение которого до сих пор уточняют ученые.