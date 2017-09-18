Греф объяснил, как слабый рубль способствует развитию малого бизнеса в России

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Москва, 18 сентября. Слабый рубль создает в России благоприятные условия для развития малого бизнеса, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время съезда Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

Греф считает, что в настоящее время в России привлекательные условия для развития малого бизнеса.

«В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль, — уточнил глава Сбербанка. — Мы за годы сильного рубля перестали верить в себя, малый бизнес развивался в основном как торговля».

Он уточнил, что во время сильной национальной валюты предпринимателям «дешевле было завезти, чем произвести». Однако теперь они могут нарастить производство в малом и среднем бизнесе.

Ранее Греф заявил, что внедрение блокчейна приведет к огромному скачку экономики уже через пять-десять лет.