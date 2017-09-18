Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: 35 отрядов боевиков готовы перейти на сторону САА в провинции Идлиб
Экономика
Греф объяснил, как слабый рубль способствует развитию малого бизнеса в России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Греф объяснил, как слабый рубль способствует развитию малого бизнеса в России

    17:41  18 Сентября 2017
    30

    Греф объяснил, как слабый рубль способствует развитию малого бизнеса в России

    Москва, 18 сентября. Слабый рубль создает в России благоприятные условия для развития малого бизнеса, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время съезда Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

    Греф считает, что в настоящее время в России привлекательные условия для развития малого бизнеса.

    «В первую очередь этот потенциал связан с тем, что очень сильно подешевел рубль, — уточнил глава Сбербанка. — Мы за годы сильного рубля перестали верить в себя, малый бизнес развивался в основном как торговля».

    Греф объяснил, как слабый рубль способствует развитию малого бизнеса в России

    Он уточнил, что во время сильной национальной валюты предпринимателям «дешевле было завезти, чем произвести». Однако теперь они могут нарастить производство в малом и среднем бизнесе.

    Ранее Греф заявил, что внедрение блокчейна приведет к огромному скачку экономики уже через пять-десять лет.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Тимошенская
    #греф #рубль #малый бизнес
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017 1482

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        19008

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7871

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6677

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9702
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

        17:29   18 Сентября 2017
        278
        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26   18 Сентября 2017
        1485
        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        Им нужна война: Клинцевич жестко прокомментировал отказ Украины и США от размещения миротворцев в Донбассе

        11:36   18 Сентября 2017
        12979
        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

        9:45   18 Сентября 2017
        10758