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В Одессе не утихают протесты. Полиция с трудом пытается, причем почти безуспешно пытается, разогнать толпу, которая в минувшие выходные классическим образом — покрышки, взрывпакеты, файера — пыталась захватить горадминистрацию.

Классика майдана. Причина протеста благородна: пожар в детском лагере «Виктория» с жертвами среди детей. Я все ждал, а когда же они «найдут след Кремля»? И дождался. Не моргнув глазом, украинский журналист Андрей Цаплиенко высказался в соцсетях недвусмысленно. «Следы ведут в кабинет Путина».

Итак, о предмете. В детском лагере «Виктория», расположенном на улице Дача Ковалевского в Одессе, в ночь на 16 сентября произошел пожар. Ну, как бы случился сам собой. В Одессе пожар становится привычным делом, что печально. В детском оздоровительно-спортивном лагере находились 150 детей, а в корпусе, где начался пожар, — 42 ребенка. Результат: три ребенка погибли.

Не обошлось и без подвига, без всякой иронии — подвига. Участница хореографического ансамбля — девочка из старшей группы Екатерина Ной — невзирая на опасность, вывела из горящего деревянного корпуса восемь детей из младших групп в возрасте от 8 до 10 лет. Девочка, получив при этом ожоги тела и верхних дыхательных путей, попала в реанимацию, но сейчас геройская танцовщица проходит лечение в больнице и идет на поправку. Одесса есть Одесса. Второй раз ее не пугает огонь, хотя это становится тревожной тенденцией.

И вот, после этих трагических итогов перед горадминистрацией собралась толпа «безутешных родителей». Родителей, правда, среди них не было. Зато была масса полупьяных розовощеких и «скорбящих», но с очень довольной улыбкой на лицах молодчиков из радикальных националистических групп, которые обвинили во всем мэра Одессы Геннадия Труханова. Вскоре к ним присоединились сторонники Труханова, и началась трехсторонняя бойня, где полиция явно проигрывала всем. Стало понятно: на детей всем плевать. Идет борьба за власть.

Да что такое с Одессой? Она все регулярнее начинает гореть. Это не так ужасно, как в Донбассе, но сам факт. Добрались до детей. Они-то в чем виноваты? В том, что они — удобная мишень для пиара? Рычаг для смены власти в городе? Цинизм, прямо списанный из труда Никколо Макиавелли «Государь». Настоящие европейские ценности. До мозга обожженных костей.

Настоящие родители пострадавших и погибших девочек сказали сразу: это безалаберность руководства лагеря и владельцев. Лагерь отдыха состоит преимущественно из пожароопасных деревянных корпусов, пожарная сигнализация отключена. Более того, одна из матерей рассказала о жалобе дочери: плитка в душе бьется током. На замечание со стороны детей вожатые посоветовали им принимать душ в резиновых тапочках.

Нет, такой совет слесарю на высоковольтной линии вполне соответствует технике безопасности. Но ребенку в душе? В лагере отдыха? Все казалось бы понятно. Нарушение всех норм, взятки пожарным инспекторам, разворованные средства на реконструкцию лагеря. Что еще? Виноват мэр? Частично — да. За всем не уследишь, но все же это детский лагерь.

Вспомним историю «Хромой лошади» в Перми, и кто понес там ответственность. Владельцы, пиротехники и пожарная инспекция. Почему радикалы не собрались перед зданием центрального офиса пожарной охраны города или области? Вопрос риторический.

Но и украинские журналисты не таковы. Им простые решения не нужны. Взятки? Обычное дело, скучно и неконъюнктурно. Славы не заработаешь, денег тоже. И надо выбирать, то ли ты за Труханова, то ли — против… Риск. Но есть беспроигрышная позиция на современной Украине. Есть вселенское зло, обвинить которое можно без малейших проблем. И на сцене, опередив всех, появился Андрей Цаплиенко.

«Я не верю, что причина страшной трагедии в Одессе — украденные деньги на пожарную безопасность. Хотя, возможно, этот факт и имел место. Да, у меня нет доказательств — только ощущение, что это очередная хладнокровная, четко и цинично спланированная спецоперация врага. Расшатать Одессу чем-то более мелким было невозможно. И еще, я снимал Беслан, там тоже все было вроде бы очевидно», — отметил он.

Ну, во-первых, Беслан он не снимал. Точнее снимал, но тогда, когда трагедия уже завершилась, все кто мог — погибли, и ему уже ничто не угрожало. А во-вторых, сравнивать пожар в лагере «Виктория» с Бесланом!? Это какой цинизм в душе надо иметь? И какой вакуум вместо совести?

Самое обидное, что Андрей Юрьевич Цаплиенко не просто украинский тележурналист, а заслуженный журналист Украины, писатель и сценарист (ну, а то!), телеведущий и продюсер канала «1+1» — мой земляк, харьковчанин. Более того, некоторое время мы работали с ним бок о бок на одной телестудии в Харькове — студии «Приват». Да, принадлежащей тому самому Игорю Валерьевичу Коломойскому.

Я делал там скромные авторские сюжеты для одной из их передач, а Цаплиенко был звездой эфира. Ему доверяли самые выгодные с точки зрения престижа съемки. Операторы ему разве что руки не целовали, чтобы попасть с ним на съемки, а молоденькие ассистентки режиссера, встретив его в коридоре, собрав все силы, едва могли пройти полметра, после чего падали в обморок, и приходилось отпаивать их коньяком. Все называли его «талантом», а я видел совсем другое: напыщенного самодовольного павлина.

Никогда я не видел человека более тщеславного и беспринципного. Впрочем, с Наполеоном я тоже не был знаком.

Все хвалили Андрея. Он был непререкаемым авторитетом и сверкал, как начищенная рында на линкоре перед адмиральской проверкой. Единственный, кто относился к нему ровно, хотя и с уважением, но без придыхания, так это глава и основатель студии Александр Голубчик. И он единственный, кто хоть как-то его осаживал. Но Голубчик — действительно талантливый журналист — погиб в автокатастрофе. И Цаплиенко понесло.

Он перебрался в Киев, на канал «Интер» — главный телеканал Украины того времени. И заделался специалистом по «репортажам из горячих точек». Тогда в стране он оказался полным монополистом по этой теме — никто больше не удостаивался чести рисковать жизнью ради волнующего кадра. Впрочем, и сам Андрей тоже не рисковал. Ни одного своего репортажа он не снял дальше 100 метров от гостиницы, где жили иностранные журналисты под надежной охраной местной полиции.

Не забуду его сюжет из Афганистана. Цаплиенко в одежде пуштуна. Он в чайхане. Вокруг сидят афганцы. Андрей похож на местного жителя, как негр на китайца. И он, в полный голос (недорогие петлички, то есть микрофоны, тогда были несовершенны, а на серьезную технику денег «жлобились» выделить) говорит следующий текст: «Я в центре мятежной провинции Хост. Здесь не любят русских. Украина и Россия для них — одно и то же. Если кто-то узнает, что я с Украины, мне отрежут голову».

Окружающие с любопытством смотрят на Цаплиенко. По их лицам видно, что как минимум треть прекрасно понимает по-русски, и все знают, что Андрей с Украины. Голова по-прежнему на плечах Цаплиенко. Чудо.

А в ходе посещения миротворческого украинского батальона в Ираке местное начальство подготовило Цаплиенко такой прием, что он дегустировал «веселящую воду» три дня, и пришлось задержать обратный «борт» для его возвращения.

Что это? А это украинская журналистка. Какие дети? Какие старики? Какой Донбасс и Одесса? Какая война? Не видно Андрея с репортажами из Донбасса. Нет его там, там не наливают. Некоторые их мох знакомых и друзей заявили, что, мол, «Цаплиенко переродился». А он таким был всегда. Как и вся украинская журналистика.

Ряженые клоуны на ярмарке без совести, на фоне языков пламени.