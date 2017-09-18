Литва обвинила ВКС РФ в нарушении воздушного пространства

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Вильнюс, 18 сентября. МИД Литвы выразил протест России из-за якобы нарушения воздушного пространства республики двумя истребителями Ил-76 ВКС РФ и потребовал от Москвы не допустить подобных инцидентов в будущем.

В министерстве утверждают, что 16 сентября российские военные самолеты, направлявшие в Калиниград из основной части РФ, вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем две минуты.

В связи с этим сегодня посол РФ Александр Удальцов был вызван в МИД Литвы, где ему вручили дипломатическую ноту.

Отметим, что Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.