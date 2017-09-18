Бесправие: оправданных судом фигурантов дела 2 мая в Одессе обвинили в сепаратизме

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Городской суд Ильичевска Одесской области Украины вынес оправдательный приговор активистам «Антимайдана», обвиняемым по делу о беспорядках на Греческой площади Одессы 2 мая 2014 года. Впрочем, обвинение уже обвинило «куликовцев» в сепаратизме здесь же, в зале суда, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», — цитирует судебное постановление «Таймер».

Суд заявил о предвзятости следствия и о том, что на процессуальные действия влияли участники событий. Так, не удалось установить оружие, из которого были убиты люди, не производился допрос футбольных болельщиков и сотрудников правоохранительных органов.

Стоит также подчеркнуть, что по мнению суда, длительное содержание активистов под стражей может свидетельствовать только о намерении силовиков сломить волю обвиняемых, в частности, гражданина России Евгения Мефедова.

«Решение о вынесении оправдательного приговора было предсказуемым, потому что на самом деле, достаточно хорошо было известно, что, скорее всего, фигурантов арестуют по другому делу, что в принципе и произошло. В настоящий момент им предъявляют обвинения по статье 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Видимо, теперь ребят будут арестовывать заново, сажать в СИЗО, но уже по другому делу», - поясняет ситуацию Юрий Ткачев.

При этом редактор «Таймера» отметил, что активисты Майдана ведут себя весьма спокойно, хотя ранее, при вынесении настолько мягких решений, активно пытались блокировать приговор.

«Сейчас они ведут себя абсолютно спокойно по той простой причине, что вот этот план существовал изначально, правоохранители поставили сторонников Майдана в известность заранее. А вообще, это дело закончено, дальше будет так: в ближайшие несколько лет будет, так или иначе, расследоваться дело по 110 статье, по сепаратизму. У нас есть примеры, когда люди по два, по три года сидят в ожидании суда фактически при полном отсутствии возможности для оправдания. Мы пока не знаем, есть ли у обвинения какие-то доказательства по этому делу, пока это только предъявление подозрения. Но я думаю, что пока рано делать какие-то предположения», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, общественное движение «Куликово поле» было создано в Одессе после произошедшего 2 мая 2014 года. В тот день в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также сторонниками так называемого Евромайдана. Стычка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «Антимайдана».

Жертвами конфликта в Одессе стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года.