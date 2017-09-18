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Социально направленный: эксперт оценил проект бюджета России на 2018-2020 годы
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    Социально направленный: эксперт оценил проект бюджета России на 2018-2020 годы

    17:40  18 Сентября 2017
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    Социально направленный: эксперт оценил проект бюджета на 2018-2020 годы

    Правительство РФ одобрило бюджет на три последующих года. Об этом представителям СМИ рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Авторы главного финансового документа ставили перед собой три основных задачи — сохранить и укрепить обороноспособность страны, развивать национальную экономику, а также выполнить все социальные обязательства государства перед гражданами.

    «Бюджет должен обеспечивать выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами и создавать условия для устойчивого экономического роста», — заявил на заседании правительства РФ глава Кабмина Дмитрий Медведев.

    Все статьи расходов бюджета в 2018 году оцениваются в 16,5 триллиона рублей, в двух последующих — 16,4 триллиона и 17,2 триллиона соответственно. В следующем году дефицит бюджета РФ составит 1 триллион 332 миллиарда рублей, в 2019 снизится до 867 миллиардов и в 2020 незначительно увеличится до 960 миллиардов рублей.

    Социально направленный: эксперт оценил проект бюджета на 2018-2020 годы

    Руководитель департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России, кандидат экономических наук Константин Добромыслов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей довольно позитивно оценил бюджет. Специалист говорит, что главный финансовый документ в целом можно считать социально направленным.

    «Можно составить бюджет вообще без дефицита, все зависит от того, какие статьи расходов государство планирует финансировать. Если говорить о социальных обязательствах, которые оно должно выполнять, то сегодня их выполнение бюджет предусматривает. Но, к сожалению, темпы индексации различного рода социальных выплат не очень большие. Кроме того, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в стране будет снижаться. А индексация выплат осуществляется на уровень инфляции», — говорит эксперт.

    По словам Добромыслова, властям стоит рассмотреть вариант изменения методики расчета суммы прожиточного минимума, чтобы ряд граждан могли получать более достойные выплаты.

    «Из-за несовершенства методики расчета данной величины страдают и остальные параметры, которые ориентируются на прожиточный минимум», — объясняет Добромыслов.

    Газета.ru сообщает, что правительство планирует отказаться от индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018-2020 году. Это связано с тем, что их доходы будут расти быстрее уровня инфляции.

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    Автор: Михаил Блинов
    #россия #экономика #бюджет #социальная политика
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