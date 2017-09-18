Сирия испытает МиГ-29СМТ: «кулак» российской авиагруппы пополнился новым истребителем

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На прошлой неделе Министерство обороны РФ направило в Сирию партию истребителей МиГ-29СМТ. До этого «кулак» авиагруппы российских ВКС на территории Сирии был представлен штурмовиками Су-25, фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и Су-34 и тяжелыми истребителями Су-30СМ и Су-35. МиГ-29СМТ в Сирии до сих пор замечен не был.

После переброски четырех истребителей МиГ-29СМТ на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия Минобороны опубликовало фотографии российского самолета на своем официальном интернет-портале.

В Сети также появилась и видеозапись взлета нового истребителя авиагруппы Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии. Она была сделана в ходе визита иностранных и российских журналистов на авиабазу Хмеймим в начале прошлой недели. Репортер BBC Стив Розенберг опубликовал кадры нового российского вооружения в своем Twitter.

The Russian air base near Latakia earlier today. We're back here nearly 2 years after Russia launched its military operation in Syria. pic.twitter.com/PVVAKVE7Cj — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) September 12, 2017

Сегодня МиГ-29СМТ снова засветился в Интернете. Теперь уже в кадр попал момент приземления многоцелевого истребителя Воздушно-космических сил России на взлетно-посадочную полосу авиабазы ВКС РФ. На видео видно, как самолет гасит скорость и выбрасывает парашют для сокращения пробега. В этот момент к боевой машине бросается четвероногий сопровождающий — местный пес, который, как отмечается, часто встречает российских летчиков после боевых вылетов.

Виктор Мураховский, военный эксперт, руководитель журнала «Арсенал Отечества», рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) о новом российском истребителе в Сирии:

«СМТ — это современная реинкарнация МиГ-29 с новым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО). На нем реализована система так называемого цифрового борта, то есть цифровой шины, по которой все модули БРЭО обмениваются данными. Соответственно обработка сигналов всех систем бортовой радиоэлектронной обороны — цифровая, включая системы навигации, разведки, а также другие элементы».

Как объяснил нам наш собеседник, МиГ-29СМТ также отличается от своих предшественников тем, что может быть интегрирован в современную систему автоматизированного управления действиями тактической авиации:

«И самолет, и летчик получил возможность включаться в уже создаваемые совместные разведывательно-огневые контуры сухопутных войск, военно-воздушных сил и систем ПВО. Это наша одна из новейших систем, которая отрабатывается, в том числе, и на учениях «Запад-2017».

По словам эксперта, данная система позволяет обеспечить гибкость применения, использование номенклатуры современного высокоточного вооружения по достоверно разведанным целям:

«Элемент такой системы мы видим на примере действий российской авиации в Сирии, когда уничтожаются исключительно объекты боевиков «Исламского государства»* (запрещено в РФ) и отсутствуют или вообще минимальны сопутствующие потери».

Военные эксперты не раз отмечали точность и аккуратность действий Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии. Яркими примерами этого являются операции по освобождению Алеппо, Пальмиры и деблокированию Дейр эз-Зора.

Как рассказал Виктор Мураховский прибытие четырех новейших российских истребителей в Сирию также обусловлено желанием опробовать их в условиях реальных боевых действий:

«Самолеты прилетели в Сирию, потому что Министерство обороны РФ решило принимать на вооружение некоторые модификации, и первый заказ поступил на МиГ-29СМТ. А известно, что военное ведомство те системы, которые уже есть в нашей армии и те, которые перспективны, обязательно обкатывает на территории Сирии в условиях реальных боевых действий, поскольку это является единственным объективным критерием эффективности и современности вооружения. Такая же история с МиГ-29СМТ».

Ранее стало известно, подняться в воздух на данной машине для полного раскрытия потенциала Миг-29СМТ должно максимальное количество пилотов. Напомним, на данный момент, по информации Минобороны РФ, боевой опыт в Сирии получили уже около 86 процентов летного состава ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.