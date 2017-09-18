Ирак: полторы тысячи боевиков ИГИЛ сдались военным в Таль-Афаре

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Таль-Афар, 18 сентября. Крупный отряд боевиков «Исламского государства»* сложил оружие в городе Таль-Афар.

Иракские ВВС разбросали листовки над населенным пунктом Хавиджа в провинции Киркук, в котором в ближайшее время начнется операция по освобождению района от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В листовках указано, что в городе Таль-Афар полторы тысячи исламистов сдались в плен правительственным войскам Ирака, еще 1404 боевика были ликвидированы, сообщает военный источник. Ранее командование иракской армии заявило о полном освобождении Таль-Афара после восьмидневной военной операции.

* Организация запрещена на территории РФ.