Путин посетил российско-белорусские учения «Запад-2017» в Ленобласти

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Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин наблюдал за действиями войск Союзного государства России и Белоруссии во время учений «Запад-2017» на полигоне «Лужский» в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Кремля.

На полигоне «Лужский» проходил основной этап совместных российско-белорусских стратегических учений. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России наблюдал за действиями участников международных учений, передает «Свободная пресса».

«Учения «Запад-2017» проходят 14–20 сентября на полигонах России и Белоруссии с привлечением около 12,7 тысячи военнослужащих, порядка 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН на российско-белорусские учения «Запад-2017».