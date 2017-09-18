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Новости Сирии
Постоянные члены СБ ООН обсудят создание контактной группы по Сирии 21 сентября
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    Постоянные члены СБ ООН обсудят создание контактной группы по Сирии 21 сентября

    17:27  18 Сентября 2017
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    Постоянные члены СБ ООН обсудят создание контактной группы по Сирии 21 сентября

    Париж, 18 сентября. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что 21 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которой будет обсуждаться создание контактной группы по Сирии.

    «Создание этой группы будет на повестке встречи министров пяти постоянных членов СБ ООН с генеральным секретарем утром в четверг», — сказал Дриан.

    Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели переговоры в Нью-Йорке, куда прибыли на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. В ходе переговоров дипломаты обсудили создание зон деэскалации в Сирии, ситуацию на Украине и размещение миротворцев ООН в Донбассе, а также ракетные испытания КНДР, передает «Вечерняя Москва».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #оон #франция
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