Дейр эз-Зор: командир террористов ИГ уничтожен САА при поддержке ВКС РФ

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Дейр эз-Зор, 18 сентября. Один из лидеров «Исламского государства»* уничтожен в ходе совместной операции ВКС РФ и САА.

По данным сирийских источников один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), известный под именем Абу Обейде аль-Наджи был уничтожен на северо-западе города Дейр эз-Зор. Вместе с ним ликвидировано еще 29 игиловцев.

Отмечается, что совместными действиями ВКС РФ и сирийской армии от боевиков зачищены окрестности военной авиабазы. При поддержке российской авиации спецназ САА форсировал реку Евфрат и закрепился на левом берегу.

* Организация запрещена на территории РФ.