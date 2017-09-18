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Украина
Оправданным по делу 2 мая в Одессе предъявили новое обвинение
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    Оправданным по делу 2 мая в Одессе предъявили новое обвинение

    17:36  18 Сентября 2017
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    Оправданным по делу 2 мая в Одессе предъявили новое обвинение

    Одесса, 18 сентября. Активистам «антимайдана», оправданным по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе предъявили новое обвинения по статье «Сепаратизм». Об этом сообщает местное издание «Таймер».

    Ильичевский суд Одесской области признал невиновными фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая в Одессе по эпизоду событий на Греческой площади. Суд постановил освободить их из-под стражи в зале суда.

    После этого в зал суда зашли представители прокуратуры и сотрудники Службы безопасности Украины. Они попросили журналистов очистить помещение, после чего объявили о подозрении в сепаратизме сторонникам «антимайдана».

    Стоит отметить, что за время судебного разбирательства один из обвиняемых — гражданин России Евгений Мефедов — провел в украинском СИЗО почти три года. После обвинения по статье «Сепаратизм» Мефедов останется в СИЗО. Данная ситуация находится на контроле Генерального консульства России в Одессе.

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #одесса #2 мая #антимайдан
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