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Кузнецова рассказала, к чему приведет наказание родителей за отказ от прививок
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    Кузнецова рассказала, к чему приведет наказание родителей за отказ от прививок

    17:19  18 Сентября 2017
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    Кузнецова рассказала, к чему приведет наказание родителей за отказ от прививок

    Москва, 18 сентября. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова не считает предложенную Минздравом инициативу о материальном наказании для родителей, которые не разрешают делать детям прививки, эффективной. По ее мнению, от этого пострадают дети.

    «Понимаю стремление Минздрава усилить профилактику заболеваний, но не могу согласиться с инициативой «наказывать» родителей непривитых детей неоплаченным больничным. В конечном итоге, пострадают вновь дети – не получат должного ухода, если родитель решится остаться на работе, а не сидеть со своим сыном или дочкой», — написала Кузнецова в Facebook.

    В связи с этим у родителей может появиться вполне объяснимое требование вернуть деньги за прививки, которые не защитили ребенка от болезни. Непонятно и то, как будет устанавливаться вина родителей, приводит слова детского омбудсмена газета «Известия».

    Кроме того, данная мера может привести к росту числа россиян, которые будут заниматься самолечением детей, вместо того чтобы вовремя вызвать врача, считает Кузнецова.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #дети #кузнецова #прививки #минздрав
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