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Политика
Путин назначил нового посла России в Камеруне
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    Путин назначил нового посла России в Камеруне

    18:00  18 Сентября 2017
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    Путин назначил нового посла России в Камеруне

    Москва, 18 сентября. Анатолий Башкин был назначен новым послом России в Камеруне в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. 

    «Назначить Башкина Анатолия Геннадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Камерун», — говорится в указе, текст которого был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. 

    Напомним, ранее глава государства назначил Константина Климовского новым послом России на Маврикии.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #камерун
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