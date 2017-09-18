Путин назначил нового посла России в Камеруне

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Москва, 18 сентября. Анатолий Башкин был назначен новым послом России в Камеруне в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

«Назначить Башкина Анатолия Геннадьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Камерун», — говорится в указе, текст которого был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее глава государства назначил Константина Климовского новым послом России на Маврикии.