Глава МВФ назвала ежегодную сумму взяток в мире

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Вашингтон, 18 сентября. Ежегодно на взятки в мире уходит порядка двух триллионов долларов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Лагард озвучила ежегодные объемы взяток в мире. По данным МВФ, каждый год на них уходит порядка 1,5–2 триллиона долларов, передает «Утро.ру».

По словам Лагард, эти суммы составляют около двух процентов мирового ВВП. Кроме того, она подчеркнула, что это всего лишь верхушка айсберга, потому что долгосрочное влияние коррупции на мировую экономику оказывается гораздо более глубоким.

Она предложила для эффективной борьбы «признать практические реалии проблемы» и нацелиться на разные пути ее решения, передает РИА Новости.