Ракету ОТРК «Искандер-М» запустили на максимальную дальность на учениях «Запад-2017»

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Астрахань, 18 сентября. Минобороны РФ сообщило об успешном пуске ракеты модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск «Искандер-М» на максимальную дальность в рамках совместных стратегических учений РФ и Белоруссии «Запад-2017».

Пуск произвели на полигоне МО РФ «Капустин Яр» в Астраханской области. Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне «Макат» в Казахстане, уточнили в оборонном ведомстве России.