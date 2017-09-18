Хмеймим: у истребителя МиГ-29 на базе ВКС РФ появился четвероногий сопровождающий

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Хмеймим, 18 сентября. Минобороны РФ опубликовало кадры четвероногого сопровождающего летчиков ВКС РФ в Сирии.

В Глобальной Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлена посадка многоцелевого истребителя Воздушно-космических сил России на взлетно-посадочную полосу авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» в Сирийской арабской республике. Самолет гасит скорость и выбрасывает парашют для сокращения пробега.

В этот момент к боевой машине бросается четвероногий сопровождающий - местный пес, который часто встречает российских летчиков после боевых вылетов.

Ранее сообщалось, что на авиабазе «Хмеймим» проходят боевую «обкатку» новейшие истребители МиГ-29СМТ.