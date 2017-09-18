Нападающего сборной Англии Руни лишили водительских прав за пьяную езду

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Лондон, 18 сентября. Нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Уэйн Руни принес публичные извинения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, в ночь с 31 августа на 1 сентября Уэйн Руни был задержан полицией возле своего дома в графстве Чешир за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня Руни предстал перед судом по данному делу и признал свою вину. Согласно приговору, нападающий «Эвертона» был лишен водительских прав на два года, однако этот срок может быть сокращен на 24 недели, если футболист пройдет специальные курсы.

«Это было неправильно. Выражаю сожаление перед своей семьей, тренером, руководством и всеми сотрудниками «Эвертона». Я хочу попросить прощения у болельщиков и всех, кто поддерживал меня», — сказал Руни.

Кроме того, за совершенное правонарушение Руни был приговорен к 100 часам общественных работ.