Комиссия кабмина РФ одобрила продажу лекарств в Интернете

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Москва, 18 сентября. Комиссия кабмина РФ одобрила проект закона о продаже безрецептурных лекарств в Интернете. При этом дистанционная розничная торговля лекарствами, которые отпускаются по рецепту, попадает под запрет, уточняется в сообщении на официальном сайте правительства.

Согласно документу, сведения о ресурсах, которые содержат информацию о дистанционной торговле рецептурных медпрепаратов, внесут в Единый реестр доменных имен. Это позволит идентифицировать сайты с информацию, распространение которой запрещено в России.

Отметим, что законопроект разрешает торговлю в Сети безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения.

