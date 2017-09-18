Донбасс: боец ДНР получил ранение при обстреле ВСУ

В Избранное

Донецк, 18 сентября. Один военнослужащий Донецкой народной республики получил ранение при обстрелах со стороны украинской армии за минувшие сутки.

«При защите республики ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия 28 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки.