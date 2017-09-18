Донбасс: боец ДНР получил ранение при обстреле ВСУ
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Донецк, 18 сентября. Один военнослужащий Донецкой народной республики получил ранение при обстрелах со стороны украинской армии за минувшие сутки.
«При защите республики ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил ДНР», — заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Напомним, ранее стало известно, что украинская армия 28 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки.