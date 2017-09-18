Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов

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Донецк, 18 сентября. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики более 100 мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за минувшие сутки украинские силовики выпустили 47 мин калибром 120 миллиметров и 54 мины калибром 82-мм по окраинам семи населенных пунктов на донецком направлении. Кроме того, под ударом ВСУ оказался Петровский район Донецка, в результате чего повреждения получили четыре жилых дома.

Басурин также добавил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам в районе Горловки и Мариуполя.

Ранее стало известно, что в центре Донецка прогремел взрыв. По данным Министерства внутренних дел ДНР, в центре Донецка на бульваре Шевченко сработало самодельное взрывное устройство, передает «Газета.ру».