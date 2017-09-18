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Новости Сирии
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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов

    18:24  18 Сентября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 100 боеприпасов

    Донецк, 18 сентября. За минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории Донецкой народной республики более 100 мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, за минувшие сутки украинские силовики выпустили 47 мин калибром 120 миллиметров и 54 мины калибром 82-мм по окраинам семи населенных пунктов на донецком направлении. Кроме того, под ударом ВСУ оказался Петровский район Донецка, в результате чего повреждения получили четыре жилых дома.

    Басурин также добавил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам в районе Горловки и Мариуполя.

    Ранее стало известно, что в центре Донецка прогремел взрыв. По данным Министерства внутренних дел ДНР, в центре Донецка на бульваре Шевченко сработало самодельное взрывное устройство, передает «Газета.ру».

     

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк #горловка #мариуполь
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