В Совфеде ответили на жалобу президента Литвы генсеку ООН: «Запад-2017» — это суверенное право РФ

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Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутерришу на «агрессивный и наступательный характер» совместных учений России и Белоруссии «Запад-2017». По ее словам, эти учения угрожают безопасности не только региона, но и всего мирового сообщества.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия на своей территории имеет полное право делать все, что угодно.

«Президент Литвы Даля Грибаускайте пытается стать лидером откровенной русофобской кампании. Но у нее ничего не выходит, поскольку высказывания Грибаускайте уже никого не волнуют. Ее поезд как политического лидера давно ушел. Редкие высказывания на полях ООН преследуют лишь одну цель: привлечь внимание партнеров «к российской опасности» и попытаться что-то выжать для себя в плане обороноспособности», — комментирует для ФАН Владимир Джабаров.

В беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем глава Литвы Даля Грибаускайте отметила «скрытые масштабы и сценарии учений», а также, что маневры «моделируют реальный конфликт со странами НАТО». Как сообщает «Газета.ру», Грибаускайте уверена, что ООН в последние годы «не выполняет свою миссию в полном объеме», когда речь идет о нарушения международного права.

«Когда американцы размещают свои новые танки в Литве, Латвии или в Эстонии — это считается нормой. Когда системы ПРО разворачиваются на территориях прибалтийских стран — это тоже правильно. Когда различные учения НАТО проходят в акваториях Средиземного и Черного морей — никто на это не обращает внимания. Постоянные учения американцев с Южной Кореей проходят близ территории Северной Кореи — тоже считается допустимым. А учения, которые мы проводим на своей территории, якобы представляют для них опасность. Я хочу отметить, что это не мы приблизились к НАТО, это НАТО к нам приблизилась. Мы как стояли в границах своего государства, так и стоим, — подчеркивает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Вопрос учений, которые проводит государство на территории собственной страны, — это не вопрос генсека ООН. Мы же не на территории Литвы проводим эти учения, и даже не в нейтральных водах. Проводить учения на территории своей страны — это право суверенного государства, к которым, напомню, Россия относится. Не думаю, что генсек будет как-то реагировать на все, что говорит эта дама».

Напомним, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. Военные отрабатывают боевое взаимодействие на шести полигонах обеих стран одновременно. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прибыл в Ленобласть, посмотреть на ход учений.