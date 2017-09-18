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Общество
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Новости Украины: Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили‍
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    Новости Украины: Бурджанадзе заявила о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили‍

    17:11  18 Сентября 2017
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    Новости Украины: ЦРУ и Саакашвили торпедируют ЧМ-2018, украинские ВВС «пугают» Россию

    Новости Украины, 18 сентября. Экс-глава парламента Грузии обвинила Саакашвили в подготовке вместе с ЦРУ срыва чемпионат мира по футболу — 2018, который пройдет в РФ. Экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) может использовать Михаила Саакашвили для срыва чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

    Бурджанадзе обвиняет Саакашвили в связях с ЦРУ

    Бурджанадзе считает, что деятельность экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили представляет опасность для всех, в том числе для России.

    «Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ, — цитирует слова Бурджанадзе «Газета.ру». — Цель проекта — создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен крупнейшими событиями».

    Под «крупнейшими событиями» Бурджанадзе имеет в виду выборы президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года, и чемпионат мира по футболу, который также пройдет в РФ в 2018 году.

    По словам Бурджанадзе, если на Украине обострится ситуация, и начнутся дестабилизирующие процессы, это отразится на России, которая вынуждена будет предпринять ответные действия. При этом, по мнению экс-главы грузинского парламента, за любыми дестабилизирующими процессами на Украине стоит Саакашвили и его заокеанские покровители.

    Бурджанадзе обвиняет Саакашвили в связях с ЦРУ

    «Неизвестно, как это будет продвигаться и до чего могут дойти люди, стоящие за Саакашвили», — отметила Буржданадзе.

    Президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей не исключил, что Саакашвили может устроить массовые беспорядки, которые создадут для России проблемы, в том числе и во время чемпионата мира по футболу.

    «Саакашвили уже спровоцировал конфликты в Грузии и в Донбассе. Он представляет угрозу и в преддверии ЧМ-2018 по футболу. Он может нагнать жути и запугать как игроков, так и болельщиков, приезжающих в Россию», — заявил Хомерики.

    Украина «пугает» Россию с неба

    Военно-воздушные силы Украины подняли боевые самолеты для усиленного патрулирования участка российско-украинской границы в связи с военными учениями России и Белоруссии «Запад-2017», которые проходят с 14 по 20 сентября. Об этом сообщает государственная погранслужба Украины.

    «Данное направление [вдоль российско-украинской границы] усилено пограничной авиацией. В частности, экипажи авиаэскадрилий проводят воздушный мониторинг границы, в ходе которого уже обследовано около 900 километров госграницы», — говорится в сообщении.

    Как сообщили в погранслужбе Украины, украинские пограничники продолжают прикрывать направления «возможных провокационных действий и вооруженных вторжений» в тесном взаимодействии с ВСУ, нацгвардией и национальной полицией.

    Украина «пугает» Россию с неба

    «Такие мероприятия будут продолжаться, как минимум, до окончания учений «Запад-2017», — сообщили в украинском пограничном ведомстве.

    Отметим, в западных странах активно нагнетется истерика в связи с учениями «Запад-2017», что, по мнению военного эксперта Игоря Коротченко, является своего рода «артподготовкой» перед размещением в Европе дополнительных контингентов НАТО.

    Киев наращивает военные мускулы

    Депутаты Верховной рады Украины приняли проект государственного бюджета на 2018 год, в котором заложено увеличение расходов на оборону и безопасность на 21% и 14% соответственно. Об этом сообщается на официальном сайте Рады.

    Депутаты Верховной рады Украины приняли проект государственного бюджета на 2018 год

    Согласно проекту госбюджета Украины, в 2018 году финансирование украинского министерства обороны увеличится на 21% по сравнению с прошлым годом и составит 3,2 миллиарда долларов.

    Также предусматривается увеличение расходов на работу полиции и нацгвардии на 14% по сравнению с прошлым годом, что составит 6,3 миллиарда долларов.

    При этом глава Украины Петр Порошенко не устает твердить, что он «президент мира».

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #саакашвили
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