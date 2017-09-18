Архангельский депутат просит МВД и ФСБ не допустить поджогов кинотеатров из-за «Матильды»

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Архангельск, 18 сентября. Архангельский депутат Александр Дятлов обратился в правоохранительные органы в связи с тем, что кинотеатры Архангельска получили угрозы от «Христианского государства — Святой Руси». Представители организации угрожали поджечь кинотеатры, если там не откажутся от рекламы и проката фильма Алексея Учителя «Матильда».

«В настоящее время в адрес администраций кинотеатров региона стали поступать обращения неизвестных лиц, заявляющих себя как представители Всероссийской православной общественной организации «Христианское Государство – Святая Русь». В указанных заявлениях содержатся требования отказаться от рекламы и проката кинофильма «Матильда», имеющего прокатное удостоверение, выданное министерством культуры Российской Федерации (режиссер — Учитель А.Е.), оправдывая это религиозными и политическими мотивами», — говорится в обращении представителя Архангельского областного собрания депутатов.

По его данным, в случае невыполнения требований авторы угроз могут предпринять любые меры, включая нанесение ущерба зрителям и поджоги кинотеатров. Дятлов попросил предпринять меры по недопущению подобных инцидентов. Его обращение адресовано губернатору Архангельской области Игорю Орлову, начальнику регионального УМВД Сергею Волчкову и главе областного УФСБ Наибу Нагуманову.