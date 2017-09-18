Взрыв прогремел в центре Донецка

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Донецк, 18 сентября. Взрыв прогремел на бульваре Шевченко в центре Донецка. Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, сработало самодельное взрывное устройство.

«Группа задержания Госслужбы вневедомственной охраны по городу Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны по бульвару Шевченко», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, взрывное устройство сработало в сточной канаве. В результате происшествия никто не пострадал.