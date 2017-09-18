«Красный» уровень опасности объявлен на Мартинике из-за приближения урагана «Мария»
Вашингтон, 18 сентября. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мария» усилился до второй категории по пятибалльной шкале Саффира. Как говорится в сообщении американской Национальной метеорологической службы, порывы ветра достигают примерно 175 км/ч.
Сейчас «Мария» находится в 135 км к востоку от французского острова Мартиника в Карибском море. В понедельник уровень метеотревоги на Мартинике был повышен до красного в ожидании приближения урагана.
На соседнем французском острове Гваделупа также была объявлена такая же степень опасности.
???? #VigilanceRouge en #Martinique à proximité de l'ouragan #Maria de catégorie 1. Protégez-vous ou restez protégez. https://t.co/2qQnReB4b8 pic.twitter.com/jRLYzsnHeu— Météo-France (@meteofrance) September 18, 2017
Напомним, ранее синоптик, главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснила, где образуются ураганы и какие факторы их формирования нужно учитывать.