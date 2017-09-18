Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии россиян в 2018 году

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Москва, 18 сентября. Социальные пенсии с 1 апреля 2018 года проиндексируют на 4,1%‍, заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее он уточнил, что страховые пенсии граждан РФ будут проиндексированы на 3,7% с 1 января 2018 года. Решение об этом было принято из-за изменения прогноза МЭР по инфляции, которая по итогам года должна составить 3,2%.

Кроме того, министр подтвердил, что выплаты работающим пенсионерам индексировать в новом году не будут, сообщает РИА Новости.

Напомним, социальные пенсии назначаются по старости, по инвалидности, а также по случаю утери кормильца. выплаты индексируются ежегодно с 1 апреля в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера.