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Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии россиян в 2018 году
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    Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии россиян в 2018 году

    16:35  18 Сентября 2017
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    Стало известно, как проиндексируют социальные пенсии россиян в 2018 году

    Москва, 18 сентября. Социальные пенсии с 1 апреля 2018 года проиндексируют на 4,1%‍, заявил глава министерства труда и социальной защиты Максим Топилин.

    Ранее он уточнил, что страховые пенсии граждан РФ будут проиндексированы на  3,7% с 1 января 2018 года. Решение об этом было принято из-за изменения прогноза МЭР по инфляции, которая по итогам года должна составить 3,2%.

    Кроме того, министр подтвердил, что выплаты работающим пенсионерам индексировать в новом году не будут, сообщает РИА Новости.

    Напомним, социальные пенсии назначаются по старости, по инвалидности, а также по случаю утери кормильца. выплаты индексируются ежегодно с 1 апреля в зависимости от роста прожиточного минимума пенсионера.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #пенсии #топилин #минтруд #социальные выплаты
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