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Новости Сирии
Сирия: Россия передала США предложения по борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре
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    Сирия: Россия передала США предложения по борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре

    16:32  18 Сентября 2017
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    Сирия: Россия передала США предложения по борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре

    Москва, 18 сентября. Россия представила США предложения по разделению сирийского Дейр-эз-Зора на зоны ответственности для борьбы с террористической организацией «Исламское государство», заявил военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

    Американская сторона предложила провести встречу для обсуждения будущего Дейр-эз-Зора. США обратили внимание на необходимость разделения этой территории на зоны ответственности для борьбы с запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ).

    Российская сторона уже представила Вашингтону свои предложения.

    «Мы им (американцам. — Прим. ФАН) направили карту с линией (разграничения)», — цитирует источник РИА Новости.

    Сирия: Россия передала США предложения по борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре

    Ранее сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ* из ряда деревень на восточном берегу Евфрата.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #сша #сирия #иг #дейр эз-зор #зоны ответственности
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