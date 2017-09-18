Сирия: Россия передала США предложения по борьбе с ИГ в Дейр эз-Зоре

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Москва, 18 сентября. Россия представила США предложения по разделению сирийского Дейр-эз-Зора на зоны ответственности для борьбы с террористической организацией «Исламское государство», заявил военно-дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

Американская сторона предложила провести встречу для обсуждения будущего Дейр-эз-Зора. США обратили внимание на необходимость разделения этой территории на зоны ответственности для борьбы с запрещенным в России «Исламским государством»* (арабское название — ДАИШ).

Российская сторона уже представила Вашингтону свои предложения.

«Мы им (американцам. — Прим. ФАН) направили карту с линией (разграничения)», — цитирует источник РИА Новости.

Ранее сирийская армия при поддержке ВКС РФ выбила боевиков ИГ* из ряда деревень на восточном берегу Евфрата.

* Организация запрещена на территории РФ.