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Лондон, 18 сентября. Британские эксперты заявили, что предстоящий зимний сезон станет наиболее холодным за последнее столетие.

Синоптики из Великобритании считают, что прогнозы на предстоящую зиму весьма удручающие — Европу засыплет снегом, температура атмосферного воздуха упадет ниже нормы, а пронизывающий северный ветер будет дуть неделями, пишет агентство URA.ru.

Уральские ученые уверены, что для этого российского региона зама будет такой же, как и в последние тридцать лет, однако намечаются более частые перемены погоды. Сотрудники УрФУ пояснили, что резкие похолодания на Урале будут сменяться внезапными оттепелями, но в целом зима будет малоснежной и теплой.