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В Совфеде объяснили, почему крымчане не смогут баллотироваться в президенты РФ в 2018 году
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    В Совфеде объяснили, почему крымчане не смогут баллотироваться в президенты РФ в 2018 году

    16:35  18 Сентября 2017
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    В Совфеде объяснили, почему крымчане не смогут баллотироваться в президенты РФ в 2018 году

    Москва, 18 сентября. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что жители Крыма не смогут выдвигать свои кандидатуры выборах президента в 2018 году, напомнив, что президентом России в соответствии с Конституцией РФ, может быть избран гражданин, постоянно проживающий в РФ не менее 10 лет.

    Таким образом, как пояснил сенатор, жители полуострова, до 2015 года имевшие украинское гражданство и не являвшиеся гражданами России до дня принятия АО в состав Российской Федерации, не могут быть кандидатами президентских выборах в 2018 году, пишет РИА Новости.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #президент #крым #совет федерации #выборы-2018
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