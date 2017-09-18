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Общество
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Украина
Суд признал невиновными обвиняемых по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
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    Суд признал невиновными обвиняемых по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

    16:35  18 Сентября 2017
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    Суд признал невиновными обвиняемых по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

    Одесса, 18 сентября. Ильичевский суд признал невиновными пятерых подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом в понедельник пишет интернет-портал «Таймер». 

    По данным издания, суд не исключает возможности того, что обвиняемые не устраивали кровопролитие на Куликовом поле в Одессе, а наоборот, «предприняли попытку защитить население».

    В результате обвиняемые были признаны невиновными.

    Суд признал невиновными обвиняемых по делу о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

    Напомним, жертвами массовых столкновений на Греческой площади, Куликовом поле в Доме профсоюзов в Одессе стали 48 человек. 

    Ранее очевидец страшных событий, офицер ДНР рассказал о деталях трагедии 2 мая 2014 года в Одессе

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    Автор: Дана Балан
    #украина #одесса
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