Россиянин провел четверо суток в море на резиновой лодке в Таиланде

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Бангкок, 18 сентября. Турист из России в резиновой лодке провел четверо суток в районе побережья Трата в Таиланде. Как стало известно, мужчина пытался добраться до курортного города Паттайя.

Жители одной из прибрежных деревень провинции Трат нашли его сильно уставшим после четырехдневного плавания. Прилив вынес его резиновую лодку на берег. Помимо самого туриста, в лодке находилась сменная одежда, походная плитка, топор, а также велосипед. Впоследствии россиянин был доставлен в полицейский участок для выяснения личности.

Правоохранители не обнаружили при нем никаких документов, удостоверяющих личность, однако утверждают, что путешественник является жителем РФ.

Полиция установила, что мужчина с тремя друзьями приехал в Трат из Паттайи. После того, как его друзья уехали, россиянин решил добираться обратно до Паттайи морским путем. Следует отметить, что по морю расстояние от Трата до Паттайи около 200 километров, передает АиФ.

Напомним, несколько дней назад российская туристка погибла в Таиланде после падения с балкона гостиницы.