Заявление Киева о крушении «российского» беспилотника в ДНР назвали фейком

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Донецк, 18 сентября. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг заявление украинских военных о падении «российского» беспилотника в Донецкой области. По его словам, это очередной фейк, с помощью которого Киев пытаются обвинить Россию в присутствии регулярных войск в Донбассе.

Кроме того, Басурин отметил, что такой вид беспилотников еще в минувшем году демонстрировали представители Украины.

«Тот же был линолеум, те же белые полоски, это было, кажется, в прошлом году. Если они одно и то же выкладывают, значит, другого показать нечего. Это фейк», — подчеркнул он, пояснив, что киевским политикам просто нужно представить что-то в качестве доказательства того, что в Донбассе есть регулярные войска РФ.

«Соответственно, им нужны факты подтверждающие, поэтому эти фейки они выкидывают», — резюмировал Басурин.

Напомним, сообщение о крушении беспилотника в Донбассе ранее распространил штаб киевской спецоперации на юго-востоке страны. Силовики пояснили, что силы украинской ПВО не успели сбить БПЛА и он рухнул из-за технического сбоя.