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Новороссия
Заявление Киева о крушении «российского» беспилотника в ДНР назвали фейком
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    Заявление Киева о крушении «российского» беспилотника в ДНР назвали фейком

    17:18  18 Сентября 2017
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    Заявление Киева о крушении «российского» беспилотника в ДНР назвали фейком

    Донецк, 18 сентября. Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг заявление украинских военных о падении «российского» беспилотника в Донецкой области. По его словам,  это очередной фейк, с помощью которого Киев пытаются обвинить Россию в присутствии регулярных войск в Донбассе.
    Кроме того, Басурин отметил, что такой вид беспилотников еще в минувшем году  демонстрировали представители Украины.

    «Тот же был линолеум, те же белые полоски, это было, кажется, в прошлом году. Если они одно и то же выкладывают, значит, другого показать нечего. Это фейк», — подчеркнул он, пояснив, что киевским политикам просто нужно представить что-то в качестве доказательства того, что в Донбассе есть регулярные войска РФ. 

    «Соответственно, им нужны факты подтверждающие, поэтому эти фейки они выкидывают», — резюмировал Басурин.

    Напомним, сообщение о крушении беспилотника в Донбассе ранее распространил штаб киевской спецоперации на юго-востоке страны. Силовики пояснили, что силы украинской ПВО не успели сбить БПЛА и он рухнул из-за технического сбоя.

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    Автор: Алексей Громов
    #киев #донбасс #басурин #новороссия #бпла
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