Президент Литвы хочет реформировать ООН из-за страха перед Россией

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Вильнюс, 18 сентября. Президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем попыталась убедить его в угрозе, которая якобы исходит от российско-белорусских учений «Запад-2017».

«По словам президента, об агрессивном и наступательном характере учений «Запад» свидетельствуют моделирование реального конфликта со странами – членами НАТО, сокрытие данных о масштабе и сценариях учений, дислокация военнослужащих и тактического вооружения, неконвенциональные действия. Сконцентрированное в Калининградской области ядерное оружие, артиллерия и ракеты способны достичь даже Лиссабона», — сообщается на официальном сайте президента Литовской республики.

В пресс-службе президента также назвали Грибаускайте единственной из глав стран, столкнувшейся с «угрозой» военных учений на территории России и Белоруссии. Президент Литвы не скрывала страха перед Россией, эту же тему она будет затрагивать в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

Грибаускайте также поддержала реформирование ООН в связи с тем, чтобы у организации были «реальные рычаги для защиты мира от войн». По ее словам, Литва готова посодействовать этому реформированию.

Напомним, ранее заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявил, что учения «Запад-2017» носят исключительно мирный характер, а главной их целью является оборона. По его словам, название учений означает запад РФ и Белоруссию, которая располагается еще западнее.