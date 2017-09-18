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В Госдуме прокомментировали заявление Силуанова об индексации пенсий работающих пенсионеров
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    В Госдуме прокомментировали заявление Силуанова об индексации пенсий работающих пенсионеров

    16:27  18 Сентября 2017
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    В Госдуме оценили заявление Силуанова об индексации пенсий работающих пенсионеров

    В Госдуме прокомментировали заявление министра финансов России Антона Силуанова об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году. Член комитета ГД по бюджету и налогам Николай Гончар в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что итоговое решение будет принимать правительство РФ, а не глава Минфина. И в настоящий момент оно не принято.

    «Желание Минфина сократить расходы и увеличить доходы естественно, его можно понять. Но решение об индексации, либо об отказе от нее, принимает правительство. То есть еще один человек, чье мнение обладает существенным весом. При глубоком уважении к господину Силуанову и понимании тех проблем, которые сегодня стоят перед его ведомством, решение об индексации пенсий рабочим пенсионерам будут принимать другие органы», — заключил Гончар.

    В Госдуме оценили заявление Силуанова об индексации пенсий работающих пенсионеров

    Член Комитета ГД по бюджету и налогам Дмитрий Белик высказал мнение, что в будущем вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров должен быть поднят на самый высокий уровень, пособия должны индексироваться в соответствии с показателями роста отечественной экономики.

    «Министр Антон Силуанов мыслит как топ-менеджер коммерческого банка, и в тех или иных вопросах руководствуется финансовой составляющей. Безусловно, с одной стороны, это правильно, такова его работа. Но Россия строилась не деньгами, а людьми. Именно люди и армия — столпы нашего отечества. Не секрет, к примеру, что в Минфина есть определенные конфликты с Минобороны по закупкам нового вооружения. Но безопасность страны — эта не та отрасль, где следует экономить», — считает народный избранник.

    Напомним, Силуанов объяснил отказ от индексации увеличением реальных доходов населения. Согласно прогнозам, в 2018 году они будут расти быстрее инфляции, а значит, уровень жизни населения, в том числе и работающих пенсионеров, будет повышаться.

    В Госдуме оценили заявление Силуанова об индексации пенсий работающих пенсионеров

    Ранее СМИ сообщали о вероятном снижении пенсий из-за инфляции и возможного отказа от индексации пособий работающих пенсионеров. Однако в Совете Федерации назвали эти опасения преждевременными и посоветовали рассматривать вопрос пенсионного обеспечения населения комплексно, опираясь не только на информацию Минэкономразвития.

    Газета.ru сообщает, что правительство намерено увеличить поступления средств в бюджет за счет повышения акцизов на топливо. 

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    Автор: Михаил Блинов
    #пенсии #экономика #общество
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