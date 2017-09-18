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Жертвой стрельбы в ночном клубе Берлина оказался россиянин
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    Жертвой стрельбы в ночном клубе Берлина оказался россиянин

    16:06  18 Сентября 2017
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    Жертвой стрельбы в ночном клубе Берлина оказался россиянин

    Берлин, 18 сентября. Российского туриста застрелили в ночном клубе в Берлине в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба берлинской генеральной прокуратуры. 

    По данным источника, жертвой стрельбы стал гражданин РФ. Сообщается, что мужчина, который открыл стрельбу в заведении, является уроженцем Грузии. Впрочем, собеседник добавил, что не уверен в этом, передает РИА Новости.

    Напомним, происшествие случилось в минувшую субботу, 16 сентября, в ночном клубе Cozy Club в Берлине. На танцполе между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой охране клуба пришлось вывести нарушителей порядка на улицу. 

    Жертвой стрельбы в ночном клубе Берлина оказался россиянин

    Конфликт перерос в потасовку, а вскоре к мужчинам присоединился третий человек, вооруженный пистолетом, из которого он открыл стрельбу. 

    В результате стрельбы россиянин погиб на месте, а второй мужчина получил ранения. 

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    Автор: Дана Балан
    #берлин #стрельба #полиция #клуб
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