Жертвой стрельбы в ночном клубе Берлина оказался россиянин

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Берлин, 18 сентября. Российского туриста застрелили в ночном клубе в Берлине в минувшую субботу. Об этом сообщает пресс-служба берлинской генеральной прокуратуры.

По данным источника, жертвой стрельбы стал гражданин РФ. Сообщается, что мужчина, который открыл стрельбу в заведении, является уроженцем Грузии. Впрочем, собеседник добавил, что не уверен в этом, передает РИА Новости.

Напомним, происшествие случилось в минувшую субботу, 16 сентября, в ночном клубе Cozy Club в Берлине. На танцполе между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой охране клуба пришлось вывести нарушителей порядка на улицу.

Конфликт перерос в потасовку, а вскоре к мужчинам присоединился третий человек, вооруженный пистолетом, из которого он открыл стрельбу.

В результате стрельбы россиянин погиб на месте, а второй мужчина получил ранения.